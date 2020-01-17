Galatasaray'da son dakika Atalay Babacan gelişmesi yaşanıyor. Dış transferde kadrosuna Marcelo Saracchi, Jesse Sekidika ve Henry Onyekuru'yu kadrosuna katan Galatasaray, iç transfer çalışmaları kapsamında genç futbolcusu Atalay Babacan'la nikah tazeledi.

19 yaşındaki Atalay Babacan'ın sözleşmesinin 2011-2022 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıklandı. Fatih Terim'in sezon başı kampına götürdüğü ve zaman zaman forma şansı verdiği Atalay Babacan'ın Sarı Kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2020 yılının mayıs ayında sona eriyordu.

Genç Milli Takımlarda sergilediği performansla parmak ısırtan Atalay'la Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilmişti.

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