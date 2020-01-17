Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Arda gündemimizde değil" diyen Başkan Mustafa Cengiz için "Ben olsam o cümleyi kullanmazdım" yorumunu yapmıştı. Süreç hem Arda hem de Terim lehine işledi.

Henry Onyekuru sıtma olup hastanede tedavi altına alındı, yabancı kontenjanı dolu olduğu için Sekidika'ya lisans çıkartılmadı. Ve Arda Turan'a Florya yolu açıldı.

bireysel çalışmalarına devam eden milli futbolcunun, resmen Galatasaraylı olacağını bildiren KAP açıklamasının bir iki gün içinde yapılacağı bilgisine ulaştı. Cimbom, ligde oynanacak Denizlispor maçı öncesinde Arda'nın transferine noktayı koyacak.

32 yaşındaki oyuncu, Başakşehir'le yollarını ayırdıktan sonra sezon sonuna kadar sözleşmesinin bulunduğu Barcelona'dan bonservisini aldı. 2011'de 12 milyon Euro kazandırdığı Galatasaray'a 9 sene sonra bedavaya dönmeye hazırlanan Arda, sarı-kırmızılı kulüpten para talep etmedi. Tecrübeli futbolcu, sembolik bir rakama parçalı formayı giymeyi kabul etti. (Sabah)