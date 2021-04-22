SON DAKİKA! Galatasaray Antalyaspor maçı kadrosu belli oldu! 4 isim kadroda yok
Son dakika haberi... Süper Lig'de dün Trabzonspor ile sahasında son dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan Galatasaray, hafta sonu oynayacakları Antalyaspor maçı kadrosunu açıkladı. Kadroda sakatlıkları bulunan Onyekuru, Falcao, DeAndre Yedlin ile karantinada olan Mostafa Mohamed yer almadı.
Süper Lig'in 36. haftasında dün oynanan karşılaşmada Trabzonspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Galatasaray, bugün Antalyaspor maçı için Antalya'ya gidecek. Orada kamp dönemini geçirecek olan sarı kırmızılıların kadrosu da belli oldu. Cumartesi günü oynanacak maçta sakatlıkları bulunan Onyekuru, Falcao, DeAndre Yedlin ile karantinada olan Mostafa Mohamed yer almadı.
İŞTE GALATASARAY'IN KAMP KADROSU:
Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Etebo, Linnes, Oğulcan Çağlayan, Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Luyindama, Okan Kocuk, Saracchi, Marca, Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Fernandes, Feghouli, Fatih Öztürk