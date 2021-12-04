Son dakika | Galatasaray-Altay maçının VAR hakemi Bahattin Şimşek

Galatasaray , Süper Lig 'in 15. haftasında Altay'ı ağırlayacak. 3 maçtır kazanamayan ve 22 puanla 8. sırada haftaya giren Sarı Kırmızılılar, evinde kazanıp kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Lider Trabzonspor 'un 14 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, cezası nedeniyle kulübedeki yerini alamayacak. Ligde 7 maçtır kazanamayan, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisa FK'yı eleyerek moral bulan Altay ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Altay maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi olarak ise Bahattin Şimşek'in görev yapacağı TFF'nin resmi internet sitesinden duyuruldu.







