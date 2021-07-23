PSV mağlubiyeti sonrası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray , aradığı 10 numarayı Romanya'da buldu. Nicolae Stanciu için Slavia Prag'la anlaşamayan Galatasaray, Universitatea Craiova'dan Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna kattı. Sarı Kırmızılı ekip, 24 yaşındaki oyuncunun transferi için kulübü ile görüşmelere başlandığını duyurdu.





Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

''08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.''

Gheorghe Hagi'nin akademisinden çıktı

Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi'nin akademisinden çıkan Cicaldau, 2018'de Universitatea Craiova'ya 1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Burada gösterdiği performansla Romanya Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri haline gelen 24 yaşındaki orta sahayla Galatasaray'ın yanı sıra İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria da ilgileniyordu.