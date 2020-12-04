Her ne kadar ara transfer döneminin açılmasına 1 ay daha olsa da Galatasaray'da çok hareketli günler yaşanıyor. Takviyeler konusunda bu kez geç kalmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, geniş bir liste üzerinde çalışıyor. Birçok oyuncu ve menacerle görüşerek anlaşmaları şimdiden tamamlamaya çalışan Galatasaray Yönetimi, daha sonra teknik patron Fatih Terim'le birlikte en ideal isimler üzerinde karar kılacak. Bu doğrultuda bir süredir gündemde bulunan iki oyuncuyla daha mutabakat sağlandığı öğrenildi. Bunlardan biri, Fenerbahçe'yle yolları ayrıldıktan hemen sonra Galatasaray'la görüşme yapan, aynı zamanda Sarı-Kırmızılı kulübün eski oyuncusu olan Garry Rodrigues. Bonservisi Al İttihad kulübünde bulunan 30 yaşındaki kanat oyuncusunun boşa çıkması ve bonservisinin alınması planlanıyor. Aksi takdirde kiralama formülü denenecek.

CSKA Moskova da devrede

Gündemdeki diğer isim, Fatih hocanın çok istediği oyunculardan biri olan Nijeryalı forvet Ahmed Musa. Premier Lig'den ayrıldıktan sonra tercihini Arap kulüplerinden yana kullanan yıldız forvet, aradığını bulamayınca ayrıldı ve boşa çıktı. Rus kulüpleriyle de görüşme halinde olan ve CSKA Moskova'dan ciddi bir teklif alan Musa, Galatasaray'ın ilgisine de sıcak bakıyor. Daha önce geri çevirdiği Türkiye'ye transfer önerisini bu kez değerlendirmeye alan Musa'nın menaceri ile Sarı-Kırmızılı yetkililer arasında görüşmeler sürüyor. Oyuncuyla ilgili hiçbir sorun bulunmadığı, yıllık ücret ve imza parasıyla ilgili pazarlık sürecinde de sona gelindiği bildirildi.

Metin Karabaş