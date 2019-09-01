Galatasaray'dan son dakika Falcao açıklaması geldi. Sarı-kırmızılı kulüp yeni transfer Radamel Falcao'nun geliş saatini açıkladı.

Transferi dün KAP'a bildirilen Kolombiyalı golcü bugün İstanbul'da olacak.

Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamada "Transfer görüşmelerine başladığımız Radamel Falcao, bugün saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacaktır." ifadeleri kullandı.

Bu arada Galatasaray taraftarının büyük bir karşılamaya imza atması bekleniyor.

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