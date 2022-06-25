Son dakika! Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı transferini açıkladı

Yaz transfer döneminde hareketli günler geçirilirken, en çok konuşulan isimlerden biri de Abdülkerim Bardakcı olmuştu. Geçtiğimiz sezon Konyaspor'da forma giyen yıldız stoper, üç büyükleri peşinden koşturdu. İlk etapta Fenerbahçe ve Beşiktaş , devreye girdi. Oyuncunun, iki kulüpten birine gitmesine kesin gözüyle bakılırken, Galatasaray devreye girince işler tersine döndü. Cim Bom, Konya ekibiyle anlaştı, Abdülkerim Bardakcı ise tercihini Galatasaray'dan yana kullanmaya karar verdi.

Yaz transfer sezonunun ilk imzasını Abdülkerim'e attıran Galatasaray, 27 yaşındaki stoperlerle son sezonu opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Konyaspor'a 2.8 milyon Euro bonservis ödeyecek olan Cim Bom, Abdülkerim'e ise sezonluk 17.000.000 TL, 19.550.000 TL, 23.460.000 TL ödeyecek.

Opsiyon kullanılması halinde ise son sezon Aslan'ın kasasından 29.325.000 TL çıkacak.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Abdülkerim Bardakcı ve kulübü Konyaspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcumuzun eski kulübüne net 2.800.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcumuz ile 2022-2023 sezonundan başlayarak son sezonu opsiyonlu olmak üzere 4 futbol sezonu için sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL, 2023-2024 sezonu için net 19.550.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 23.460.000 TL ve Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde 2025-2026 sezonu için net 29.325.000 TL sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.







