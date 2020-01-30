Son dakika! Galatasaray 3 ayrılık birden

Kadrosunda; Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Feghouli, Onyekuru, Falcao, Linnes, Donk, Saracchi, Belhanda, Sekidika ve Andone olmak üzere 17 yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray’ın, ikinci yarı öncesi 3 oyuncusunu kadro dışı bırakması gerekiyor.

Bu doğrultuda ilk olarak sakatlığı bulunan Luyindama’nın sözleşmesi dondurulacak. Ardından Roma’dan kiralanan Nzonzi’nin kontratı feshedilecek. Son olarak Nagatomo ile yollar ayrılacak. Bu üç oyuncu, bir başka kulüple anlaşma yapılmasa dahi, TFF listesine dahil edilmeyecek.

Yabancı stoper gelirse...

Stoper arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, renklerine bir yabancı daha bağlarsa, listedeki isimlerden biri daha dışarıda kalacak. Bu durumda Belhanda’nın kiralanması veya satılmasından, henüz sıtma hastalığını tam olarak üzerinden atamayan Onyekuru’nun transferinin iptaline kadar birkaç seçenek gündeme gelebilir. Ancak bu operasyon için Galatasaray’ın fazla vakti kalmadı, çünkü ara transfer dönemi yarın gece sona eriyor.

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