Son dakika! Futbolda 5 oyuncu değişiklik hakkı kabul edildi

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), oyun kurallarında yapılan geçici değişiklikleri açıkladı. Buna göre oyuncu değiştirme sayısı ve VAR kullanımı gibi konularda yeni düzenlemelere gidildi.

IFAB, 31 Aralık 2020'ye kadar futbolda 5 değişiklik hakkını tanıdı. Takımlar oyun içinde 3 değişiklik yapabileceklerken devre arasında da ekstra 2 oyuncu değiştirme hakkına sahip olacaklar. Uzatmanın söz konusu olduğu maçlarda bu haklar uzatma devrelerine taşınacak.

Geçici değişikliğin hemen yürürlüğe gireceği belirtildi. Kararın, oyuncuların yoğun bir maç dönemine girebilecek olmalarından kaynaklı alındığı aktarıldı. IFAB ve FIFA, daha sonraki süreçte geçici kararın uzatılıp uzatılmaması gerektiğini belirleyecekler.

VAR kullanımında ise IFAB, kararın federasyonlara bırakıldığını belirtti. Yıl sonuna kadar VAR kullanım zorunluluğu ortadan kalktı.

Oyuncu değişikliğine yönelik ilgili maddelerdeki değişim şu şekilde oldu:

- Her takımın en fazla 5 oyuncu değiştirmesine izin verilecek.

- Maçta oyunun çok fazla durmasını engellemek adına maç içinde 3 değişiklik hakkı bulunurken diğer haklar devre arasında kullanılabilecek.

- Kullanılmayan oyuncu değişikliği hakları uzatmalara taşınacak.

- Müsabaka şartları uzatmalarda ilave oyuncu değişiklik hakkı sağlıyorsa takımların her birinin bir oyuncu değişiklik hakkı daha olacak.