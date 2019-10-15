A Milli Futbol Takımımız, dün gece Fransa'yla deplasmanda 1-1 berabere kalarak gruptaki liderliğini sürdürürken, iki maçta da bileğimizi bükemeyen Fransa cephesi ise teselliyi saha dışı faaliyetlerde arıyor.

Futbolcularımız, eşitliği yakaladığımız gol sonrası ve maç bitiminde Türk taraftartarların olduğu bölgeye giderek, Barış Pınarı harekatındaki askerlerimize destek vermek amacıyla "Asker selamı" vermişlerdi. Fransız rejisi ise bu görüntüleri yayınlamamayı tercih etmişti.

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Ancak milli futbolcularımızın verdikleri selamı yayınlamamakla kalmayan Fransızlar; işi, küstahça bir şekilde Milli takımımızı ve futbolcularımızı UEFA'ya şikayet etme noktasına kadar getirdi. Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, maç sonrasında kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Asker selamının" sporun ruhuna aykırı olduğunu öne sürerek, "UEFA'dan bu konuda yaptırım uygulanmasını talep ediyorum." dedi.

Arnavutluk maçında da "Asker selamına" ilişkin UEFA'nın bir soruşturma başlatabileceği iddia edilmiş, ancak bu iddialar daha sonrasında yalanlanmıştı.