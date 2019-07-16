Son dakika | Fransızlar Yusuf Yazıcı transferini açıkladı

Trabzonspor Fransız Kulübü Lille ile Yusuf Yazıcı'nın transferi için, 17 milyon Euro bonservis + bonuslar karşılığında anlaştı. Ayrıca Lille, Yusuf ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fransa'da yayım yapan RCM SPORT'un haberine göre bir süredir Yusuf Yazıcı için Trabzonspor ile görüşen Lille kulübü bu transferi noktaladı.

17 milyon Euro...

Milli futbolcu Zeki Korkmaz'ın formasını giydiği Lille bu transfer için Trabzonspor'a bonuslar dahil 17 milyon Euro ödeyecek.

Fransız kulübü ayrıca Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor...