Yeni sezonda güçlü bir kadro kurup şampiyonluk hedefleyen Galatasaray 'a sol bek transferinde Fransa'dan müjde gibi bir haber geldi. Sarı-kırmızılılar, PSG'nin 28 yaşındaki sol beki Layvin Kurzawa transferinde mutlu sona yaklaştı.

GALATASARAY PSG İLE ANLAŞTI!

Fransız yayın organı RMC Sport'un haberine göre Galatasaray, Kurzawa'nın transferi konusunda Fransız ekibi PSG ile her konuda anlaştı.

Haberde, son kararı yıldız futbolcunun vereceği açıklanırken 28 yaşındaki sol bekin ise düzenli oynamak istemesi nedeniyle Galatasaray'a sıcak bakabileceği belirtildi.

ALIOSKI'DEN VAZGEÇİLDİ!

Galatasaray, daha önce sol bek pozisyonu için görüştüğü Makedon Ezgjan Alioski ile önce prensip anlaşmasına vardı sonrasında ise oyuncunun maddi istekleri devam ederekn Sarı-kırmızlılar, bu transferden vazgeçti. Kurzawa, geçen sezon PSG formasıyla 27 maçta 1 gol attı ve 2 asist kaydetti.

Son 6 sezondur Fransız ekibinin formasını giyen tecrübeli sol bek, 2015'te 25 milyon euro karşılığında Monaco'dan transfer edildi. (Sabah)