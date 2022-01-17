Aşı olmama tercihinin yarattığı sonuçlar kapsamında Avustralya Açık'a katılma şansını ülkeden sınır dışı edilerek kaybeden Novak Djokovic, bu kez Fransa'da aynı tehlikeyi yaşayabilir. Fransa'da aşı kartının uygulanmaya başlaması ile ülke dışından gelen sporcuları da kapsayacak şekilde bir spor alanına giriş için aşılı olmak gerekecek.

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu da spor müsabakaları için geçerli durumu onaylarken ülke dışından gelen sporcuların da bu uygulamayla karşı karşıya kalacakları belirtildi.

Mayıs ayının ikinci yarısında oynanacak Roland Garros için henüz vakit ve süreçte farklı gelişmeler yaşanabilme ihtimali olsa da mevcut durumda Novak Djokovic'in Fransa'da bir turnuvaya katılma şansı bulunmuyor. Benzer kararların Wimbledon ve Amerika Açık için de alınması ihtimali gündemdeyken Novak Djokovic'in nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.



