Fransa Milli Takımı'nda İzlanda ve Türkiye ile oynanacak EURO 2020 eleme maçları öncesinde Hugo Lloris şoku yaşanıyor. yaşanıyor. 32 yaşındaki dünyaca ünlü eldiven, bugün takımı Tottenham Hotspur'un Brighton ile kozlarını paylaştığı karşılaşmanın ilk dakikalarında yaşanan bir pozisyonda talihsiz bir sakatlık geçirdi.

Mücadelenin henüz 3'üncü dakikasında sol kanattan Pascal Gross'un yaptığı ortada topu kontrol etmek isterken sırt üstü düşen deneyimli eldiven, sol kolunu kırarken sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı ve yerini Paulo Gazzaniga'ya bıraktı. Lloris'ten seken topu boş filelere yuvarlayan Neal Maupay ise takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler