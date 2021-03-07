Fransız medyası, 33 yaşındaki basketbolcunun 24 sayı 6 asist ve 4 ribauntluk oyununa vurgu yaptı. L’Equipe, “Fenerbahçe, Nando De Colo sayesinde Asvel deplasmanında kazandı. Nando De Colo çok güçlüydü, takımının lideriydi. Fransız yıldız günün şüphesiz en iyisiydi ve Asvel’in play-off şansını zora soktu” ifadelerini kullandı. Orange’ta da De Colo’nun performansına vurgu yapılarak, “De Colo, Asvel’i bitirdi. Play-off şansını sonlandırma noktasına getirdi. Özellikle son 13 saniyede sahneye De Colo çıktı, işi bitirdi” dedi.Eurosport da, “De Colo’nun 24 sayısıyla Fenerbahçe oyunu domine etti, Asvel’in umutlarını artık bitirdi” yazısını kullandı. Sports.fr, “De Colo, Asvel’i saf dışı bıraktı” yorumunu yaparken Le Progres, “De Colo’nun da katkılarıyla Fenerbahçe Beko, Asvel’i yendi, tüm umutları tüketme noktasına getirdi” diye yazdı. Öte yandan çift maç haftasında Milano ve Asvel deplasmanlarında kazanan Fenerbahçe’de her iki maçta toplam 44 sayı bulan ve 65 dakika 35 saniye sahada kalan Nando De Colo, alkışları topladı.

‘Kendini feda eden oyunculara sahibiz’

Fenerbahçe coachu Igor Kokoskov, eski NBA oyuncusu Joe Arlauckas’ın ‘The Crossover’ programına konuk oldu. Takımın Euroleague’de son haftalardaki yükselişini anlatan Sırp coach: “Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Bu ligi çok iyi bilen, deneyimli oyunculara sahibiz. Birlikte oynamaktan keyif alan, kendisini sahada feda etmekten kaçınmayan isimlerden kurulu takım olmamız bizi iyi yerlere getiriyor. Bu birlikteliği sürdürdüğümüz ve sakatlıkla karşılaşmadığımız sürece sezonu iyi bir yerde bitireceğimize ve bu sene başarıya ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.



