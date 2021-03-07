Son dakika - Fransa Nando De Colo'yu fırtınası! Herkes onu konuşuyor
Euroleague’de Asvel deplasmanında kazanan Fenerbahçe Beko’da Nando De Colo, günün kahramanı oldu. Yıldız isim, ülkesi Fransa’da coşarken sarı-lacivertli takımın oyun liderliğine soyundu, performansıyla tüm medyada konuşuldu. Fenerbahçe Beko’da Asvel deplasmanında gelen 90-86’lık galibiyetin sevinci yaşanırken, Nando De Colo adeta şov yaptı. Ülkesi Fransa’da performansıyla öne çıkan tecrübeli oyuncu, takımının liderliğini alırken, tüm medyada da konuşulan isim oldu.
Fransız medyası, 33 yaşındaki basketbolcunun 24 sayı 6 asist ve 4 ribauntluk oyununa vurgu yaptı. L’Equipe, “Fenerbahçe, Nando De Colo sayesinde Asvel deplasmanında kazandı. Nando De Colo çok güçlüydü, takımının lideriydi. Fransız yıldız günün şüphesiz en iyisiydi ve Asvel’in play-off şansını zora soktu” ifadelerini kullandı. Orange’ta da De Colo’nun performansına vurgu yapılarak, “De Colo, Asvel’i bitirdi. Play-off şansını sonlandırma noktasına getirdi. Özellikle son 13 saniyede sahneye De Colo çıktı, işi bitirdi” dedi.Eurosport da, “De Colo’nun 24 sayısıyla Fenerbahçe oyunu domine etti, Asvel’in umutlarını artık bitirdi” yazısını kullandı. Sports.fr, “De Colo, Asvel’i saf dışı bıraktı” yorumunu yaparken Le Progres, “De Colo’nun da katkılarıyla Fenerbahçe Beko, Asvel’i yendi, tüm umutları tüketme noktasına getirdi” diye yazdı. Öte yandan çift maç haftasında Milano ve Asvel deplasmanlarında kazanan Fenerbahçe’de her iki maçta toplam 44 sayı bulan ve 65 dakika 35 saniye sahada kalan Nando De Colo, alkışları topladı.
‘Kendini feda eden oyunculara sahibiz’
Fenerbahçe coachu Igor Kokoskov, eski NBA oyuncusu Joe Arlauckas’ın ‘The Crossover’ programına konuk oldu. Takımın Euroleague’de son haftalardaki yükselişini anlatan Sırp coach: “Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Bu ligi çok iyi bilen, deneyimli oyunculara sahibiz. Birlikte oynamaktan keyif alan, kendisini sahada feda etmekten kaçınmayan isimlerden kurulu takım olmamız bizi iyi yerlere getiriyor. Bu birlikteliği sürdürdüğümüz ve sakatlıkla karşılaşmadığımız sürece sezonu iyi bir yerde bitireceğimize ve bu sene başarıya ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.