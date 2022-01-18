Spor Toto Süper Lig 'de ara transfer döneminde kaleci Kenan Piric, orta saha Oussama Tannane ve sol bek Francois Moubandje'yi resmen kadrosuna dahil eden Göztepe aradığı golcüyü Arjantin'den buldu. Sarı Kırmızılılar son olarak San Lorenzo forması giyen Franco Di Santo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

İzmir ekibi, 32 yaşındaki forvet ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''1989 doğumlu Arjantinli oyuncu Franco Di Santo ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladık. 7 Nisan 1989'da Arjantin'in Mendoza şehrinde dünyaya gelen ve Arjantin A Milli Takımı tecrübeside bulunan Franco; Audax Italiano, Chelsea, Blackburn, Wigan Athletic, Werder Bremen, Schalke 04, Rayo Vallecano, Atlético-MG ve son olarak San Lorenzo takımlarının formasını giydi. Franco Di Santo'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.









İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea, Blackburn Rovers ve Wigan Athletic'te top koşturan deneyimli oyuncu, Almanya Bundesliga'da ise Werder Bremen ve Schalke 04'te oynadı. İspanya La Liga'da ise Roya Vallecano'nun formasını terleten Di Santo, 2021 yılında Arjantin temsilcisi San Larenzo'da 27 lig maçında 10 gol atmayı başardı.