SON DAKİKA | Francesco Totti corona virüse yakalandı

Son dakika haberi... İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Francesco Totti, birkaç hafta önce babası Enzo Totti'yi kaybetmesine neden olan corona virüse yakalandı.

02 Kasım 2020, Pazartesi 17:21 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Francesco Totti corona virüse yakalandı

İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Francesco Totti, corona virüse yakalandı. Son günlerde ateş ve halsizlik gibi bazı semptomları bulunan Totti'ye yapılan corona virüs testi pozitif çıktı. Francesco Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin de testinin pozitif çıktığı ve aile olarak karantinaya girdikleri belirtilmekte. 

Roma'nın efsane oyuncusu Francesco Totti, 12 Ekim'de babası Enzo Totti'yi corona virüs nedeniyle kaybetmiş ve 76 yaşındaki babasının vefatı sonrasında duyduğu acı ile çok zor bir döneme girmişti. 

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