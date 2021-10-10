İstanbul Park'daki nefes kesen mücadelede zafer Mercedes'ten Valtteri Bottas'ın oldu. Yarışı kazanan Fin pilot bu sezonki ilk galibiyetini İstanbul'da almış oldu. 2.'liği alan Max Verstappen ise şampiyonada Lewis Hamilton'ı geride bırakarak liderliğe yükseldi.

Son yarışlarda formsuz olan Sergio Perez ise iyi bir yarış çıkartarak 3.'lüğe ulaşmayı başardı.

Bu yarış sonucuna göre Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen puanını 262.5'e çıkartarak, 256.5 puana gelen Lewis Hamilton'ı geride bıraktı.

Yarışın son turlarına doğru kendisi pite gelmek istememesine rağmen takımın ısrarı ile pit stop yapan ve yarışı 5. sırada bitiren Lewis Hamilton çok sinirlendi. Mercedes'in 7 kez dünya şampiyonu pilotunun telsizden sinirli mesajlar verdiği ekranlara yansıdı.

Günün pilotu Carlos Sainz

Yarışa 19. sıradan başlayıp, 8. sırada bitirmeyi başaran Ferrari pilotu Carlos Sainz taraftarlar tarafından günü pilotu seçildi.

Geçtiğimiz sezon Covid kısıtlamaları altında düzenlenen yarışın ardından bu yıl tekrar ülkemize gelen Formula 1'e taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Yarış öncesi geçit töreni

Yarış öncesi geçit töreni düzenlendi. Pilotlar Intercity İstanbul Park'a gelen taraftarları selamladı. Tribünlerde taraftarların yarışa yoğun ilgi gösterdiği kameralara yansıdı. Tribünlerde muhteşem bir coşku vardı.

Göksel Milli Marşı'mızı seslendirdi

Intercity İstanbul Park’ta düzenlenen Formula 1 yarışının açılış seremonisinde Göksel, İstiklal Marşı'mızı seslendirdi. Tribünde bulunan taraftarlarda hep beraber İstiklal Marşı'mıza eşlik ettiler.

İşte yarışın önemli anları:

Tüm pilotlar yeşil logolu geçiş lastiği ile yarışa başladılar. Startta Valtteri Bottas iyi bir kalkışla liderliğini korudu. 5. sıradan başlayan Fernando Alonso ise Gasly ile temas yaşayarak spin attı.

4. Tur: 11. sıradan başlayan Lewis Hamilton 9. sıraya kadar yükseldi.

8. Tur: Lewis Hamilton, AlphaTauri'den Yuki Tsunoda'yı güzel bir atakla geçti..

Gasly'ye 5 saniye ceza

Start anında Fernando Alonso ile temas yaşayan Pierre Gasly, 5 saniye ceza aldı.

Alonso'ya da 5 saniye ceza

Fernando Alonso,'da Mick Schumacher'le yaşadığı olay nedeniyle 5 saniye ceza aldı.

10. Tur: Lewis Hamilton yükselmeye devam etti. Başarılı pilot, Lando Norris'i geçerek 6.'lığa yükseldi.

13. Tur: Ferrari'den Carlos Sainz, Sebastian Vettel'i ufak bir temas yaşayarak geçti ve İspanyol pilot 9 sıra tırmanmayı başardı.

15. Tur: Lewis Hamilton Gasly'yi de geçmeyi başlardı. Liderle süre farkı 18 saniye. Şimdi önünde Red Bull'dan Perez var.

19. Tur: Yarış lideri Valtteri Bottas, ilk virajda ufak bir arkadan kayma yaşadı. Verstappen ile fark 2.6 saniye.

23. Tur: Yuki Tsunoda, 9. virajın çıkışında spin attı!

25. Tur: Ön taraftaki pilotlar Bottas, Verstappen ve Leclerc tur bindirmelere başladılar.

28. Tur: Pilotlar ıslak zemin lastiklerinin kuru zemin lastiğine döndüğünü ancak durumdan memnun olduklarını belirttiler.

32. Tur: Hamilton, Perez ile farkı yarım saniyeye kadar indirdi.

35. Tur: Muhteşem bir mücadele! Lewis Hamilton, Sergio Perez'e muhteşem bir atak yaptı. Perez de bir o kadar güzel savunma ile şu anda önde kalmaya devam etti.

37. - 38. Tur: Max Verstappen pitte! Red Bull, Bottas ile teması kaybeden Verstappen'i pite aldı. Mercedes'te Red Bull'a cevap olarak hemen Bottas'ı pite aldı.

Kuru zemin lastikleri işe yaramıyor!

Sebastian Vettel , kuru zemin lastiğini deneyen ilk pilot oldu. Ancak Aston Martin pilotu pist dışına çıktı ve planın işe yaramadığını dile getirdi. Pilot hemen tekrardan pite geldi.

Cesur taktik!

41. Tur: Pitlerin ardından liderliğe oturan Charles Leclerc'ten cesur mesaj! "Yarış sonuna kadar bu lastiklerle gidebilir miyim?"

Hamilton'da takımının pit çağrısını reddetti. Başarılı pilot pite gelmeyi kabul etmedi.

Ferrari liderliği istiyor

45. Tur: Charles Leclerc telsizden takıma "bu tempoyla gidersem kaçıncı olabilirim" diye sordu. Takım, "Bottas'ı arkanda tutarsan 1." diye cevap verdi.

Bottas liderliği geri aldı

47. Tur Fin pilot pite girmeyen Leclerc'i geçmeyi başardı ve yeniden yarış liderliğini aldı. Bottas'a geçilen Leclerc ise hemen pite geldi.

51. Tur: Hamilton daha fazla dayanamadı ve pite geldi. Pitin ardından lastiğin oldukça kötü durumda olduğu kameralara yansıdı.

52. Tur: Red Bull'da Sergio Perez 3.'lük için Charles Leclerc'e muhteşem bir atak yaptı ve podyum pozisyonunu Monakolu pilottan aldı.

Hamilton telsizden takıma kızdı

Pitin ardından 5. sıraya gerileyen Lewis Hamilton, telsizden takıma, "pite girmemeliydik size söyledim" ifadelerinde bulundu.

Damalı bayrak!

58. Tur: Nefes kesen mücadelede Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başladığı yarışta hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk geçen isim oldu. Podyumu ise Red Bull pilotları tamamladı. Verstappen 2. olurken Perez ise 3.'lüğün sahibi oldu.







