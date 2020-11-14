9 sene sonra Türkiye'ye geri dönen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta organize edilen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turları sona erdi. Sıralama turun ilk seansında yoğun yağış nedeniyle kırmızı bayrak kalktı ve sıralama turlarına ara verildi. Pistteki su tahliyesi sonrasında yarış kaldığı yerden devam etti. Sıralama turlarında ilk seansı Max Verstpanen lider bitirdi. Q2'yi de Max Verstpanen ilk sırada tamamladı. 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turlarının ardından pole pozisyonun sahibi Racing Point'in pilotu Lance Stroll oldu. Kariyerinde ilk kez pole pozisyon elde eden Lance Stroll yarınki yarışa ilk cepten başlayacak.









LANCE STROLL: BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR AN

Yarınki yarışa ilk sırada başlayacak olan Lance Stroll, sıralama yarışı sonrasında duygularına paylaştı. Stroll "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum, bunu beklemiyordum. Sıralama turlarına geldiğimizde çok rekabetçi değildik. Trafiğe takıldım, Valtteri'nin önünde spin attım. Çok iyi hissediyorum şu an. Sıra dışı bir turdu. Bunu başarmak için tek hakkım kalmıştı. Yağmur lastiğine geçince iyi sonuç aldık. Çok özel bir an benim için." ifadelerini kullandı.

MAX VERSTAPPEN: TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI

Sıralama turlarının ilk 2'sinde lider olan ancak son turda ikinci sıraya gerileyen Max Verstappen, "1. bölümde yol tutuşu yakalayamamıştım, son bölümde yol tutuşu daha iyiydi. Şu anda biraz hayal kırıklığı yaşıyorum, yarışta iyi bir iş çıkarabiliriz. İyi bir yarış çıkaracağımı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

SERGIO PEREZ: BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUK

Pembe Panter'lerin diğer bir pilotu ve sıralamada 3. olan Sergio Perez ise "Kendim ve takımım adına harika bir sonuç. Kesinlikle böyle bir şey beklemiyorduk. Üçüncü sıradan başlamayı ikinci sıraya göre tercih ederdim. Yarın çok değişik bir yarış olacak." sözlerini sarf etti.

Max Verstpanen, ikinci turu da önde bitirdi. Sıralamanın ikinci turlarında elenenler: Norris, Vettel, Sainz, Leclerc, Gasly. İstanbul Park'ın son zaferinin sahibi Sebastian Vettel, Q2'de veda etti.

Sıralama turlarında ilk seans sona erdi. Max Verstpanen, sıralama turunun ilk seansını lider bitirdi.

Q1'in ilk seansında tura veda eden isimler: Magnussen, Kvyat, Russell, Grosjean, Latifi

Yeşil bayrak kalktı ve yarış kaldığı yerden devam etmeye başladı.

Charles Leclerc de çakıl havuzunda.

Romian Grosjean, çakıl havuzuna girdi ve kırmızı bayraklar yeniden çıktı. 3.30 kala seans durduruldu.

Sıralama turları kaldığı yerden devam etti. Seans başlar başlamaz Kimi Raikkonen, 7. virajda büyük bir spin attı ama aracın kontrolünü müthiş sağladı.

Sıralama turununda pilotlar zorlu anlar yaşadı.

Yoğun yağış nedeniyle verilen arada su tahliyesi belediye araçlarıyla yapılıyor.









ANTRENMAN TURU DA YAĞMURLA GEÇTİ

5,3 kilometrelik pistte dün saat 11.00 ve 15.00'te koşulan 2 antrenman seansı ile başladı. Bugün saat 12.00'de 3'üncü ve son antrenman seansı yapılırken, pilotlar dün sıkıntı yaşadıkları pistte bugün bir de yağmur yağınca oldukça zorlandı. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, 3'üncü antrenman seansında turu tamamlayamazken, Williams pilotları Nicholas Latifi ve George Russell da tur zamanı yapamadı. Red Bull pilotu Max Verstappen ilk 2 antrenman turunda olduğu gibi 3'üncü antrenman turunda da 1.48.485'lik derecesiyle zirveyi kimseye bırakmazken, İstanbul Park'ta ilk 2 antrenman seansında da başarılı bir performans ortaya koymayı başaran Ferrari pilotu Charles Leclerc ve Red Bull pilotu Alexander Albon ise Verstappen'i takip eden isimler oldu.

İlgili Haberler F1 heyecanı misli.com'da





YAĞMUR ŞARTLARI ZORLAŞTIRDI

Asfaltın yeni olmasından kaynaklı olarak dün ilk 2 antrenman turunda pilotlar oldukça sıkıntı yaşarken, bugün yaşanan sağanak yağış, şartları daha da zorlaştırdı. Pilotlar klasmanı lideri Lewis Hamilton, dünkü antrenman seansınlarının ardından pistin çok kaygan olduğu konusunda şikayette bulunurken, birçok pilot da Büyük Britanyalı yıldıza destek verdi. Max Verstappen, Charles Leclerc ve Sebastian Vettel ise İstanbul Park'ta kaygan bir zemin olmasına zeminin yarışa kadar oturacağını ve çok keyifli bir yarış geçeceği konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.





ANKETLERDE İSTANBUL PARK FIRTINASI ESTİ

Formula 1'i yakından takip eden yurt dışı medya kuruluşlarının açtığı anketlerde ise İstanbul Park'taki yarışın çok keyifli ve heyecanlı geçeceği sonucu çıktı. Pilotların şikayetçi olduğu pist zemininin şartları zorlaştırması nedeniyle yarışın daha heyecanlı geçeceğini savunan Formula 1 severler, anketlerde İstanbul Park'taki yarışın çok keyifli geçeceği konusunda fikir birliğine vardı. Anketlerde yüzde 80'nin üzerinde bir sonuçla İstanbul Park desteklendi.

VERSTAPPEN LİDERLİĞİ BIRAKMADI

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'si 3'üncü antrenman seansında ilk 10'da yer alan isimlerin elde ettiği dereceler şu şekilde:

1 - Max Verstappen - Red Bull - 1.48.485

2 - Charles Leclerc - Ferrari - 1.49.430

3 - Alex Albon - Red Bull - 1.50.059

4 - Esteban Ocon - Renault - 1.53.897

5 - Lando Norris - McLaren - 1.53.995

6 - Sebastian Vettel - Ferrari - 1.54.490

7 - Sergio Perez - Racing Point - 1.55.577

8 - Valtteri Bottas - Mercedes - 1.55.666

9 - Kevin Magnussen - Haas - 1.55.878

10 - Lance Stroll - Racing Point - 1.56.824

Formula 1 Türkiye GP'de bugün saat 15.00'te sıralama turları koşulacakken, yarın saat 13.10'da ise yarış start alacak.