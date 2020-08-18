Kasımpaşa'nın Gineli golcüsü Bengali-Fode Koita, özellikle bu sezon sergilediği performansla birçok takımın transfer listesine girmeyi başardı. 29 yaşındaki golcü, hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Guinee Foot'un haberine göre Foot365'e konuşan Koita, Kasımpaşa'da kalmaya sıcak bakarken, "Kontratımı uzatmam sürece ve yöneticilerin kararına bağlı. İyi bir performans sergiledim. Şimdi karar onlara kalmış durumda. Arap yarımadasında ve Türkiye'deki büyük kulüplerde ilgi uyandırdığımı biliyorum. Süreç ilerliyor ancak henüz somut bir şey yok. Şimdilik önceliğim Kasımpaşa'da kalmak. Başarılı geçen bir sezonun ardından kulüp bana güveniyor ve etrafımda bir yapı oluşturmak istiyor. Bu da benim için güzel bir durum" ifadelerini kullandı.

Koita, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 25 maçta attığı 12 gol ile öne çıkmayı başarmıştı.



