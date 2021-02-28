Süper Lig'de attığı 18 golle yıldızlaşmaya devam eden Aaron Boupendza'nın ismi transfer gündeminden düşmüyor. Hatayspor cephesi, Krasnodar'a transferi son anda iptal olan Boupendza'nın Fenerbahçe'de oynamak istediğini açıkladı.

'Boupendza da Fenerbahçe'yi istiyor'

Beyaz TV'ye konuşan Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, "Diyelim ki 5 kulüp, Boupendza için 10 milyon euro verdi. Fenerbahçe de aynı fiyatı verdi. O zaman tercihimiz Fenerbahçe olur. Çünkü Boupendza da Fenerbahçe'yi istiyor." ifadelerini kullandı.

4 Fenerbahçe forveti kadar gol attı!

Hatayspor'un golcü oyuncusu Aaron Boupendza tek başına, Fenerbahçe'nin 4 forvetinin attığı toplam gol kadar ağları havalandırdı. 23 Süper Lig maçına çıkan Boupendza, 18 gol bulurken her 80 dakikada bir ağları havalandırdı. Fenerbahçe'de santrafor pozisyonunda oynayabilen Mbwana Samatta, Mame Thiam, Papiss Cisse ve Enner Valencia, ilk 25 maç sonunda toplam 18 gol buldular.





Hatayspor’la sezona damga vuran oyuncu için Krasnodar’la 8.5 milyon Euro’ya anlaşma sağlanmıştı. Ancak Gabonlu forvet Ruslar’a ‘Hayır’ dedi, Akdeniz ekibinde kaldı.

'Galatasaray veya Fenerbahçe bize fark etmez'

Rahmi Vardı, geçtiğimiz günlerde de Gabonlu golcüyü Fenerbahçe'nin istediğini duyurmuştu. Boupendza'nın kariyerini Türkiye'de sürmesini arzu ettiklerini belirten Vardı, "Krasnodar'ın yanı sıra başka bir Rus takımı, Dinamo Kiev ve Fenerbahçe oyuncumuzu istiyor. Fenerbahçe bu isteğini açık bir şekilde teklif etti ve iyi bir teklif yaptı. Boupendza'ya parayı kim verirse ona gider, Galatasaray veya Fenerbahçe bize fark etmez. Oyuncu Rusya'ya gitmeye çok yanaşmadı, Avrupa'da oynamak istiyor. Hedefi Barcelona'da oynamak." ifadelerini kullanmıştı.

Boupendza'nın adı transfer döneminin son günlerinde Galatasaray ile anılmıştı.

'Gol krallığı yarışında ilk sırada'

Süper Lig'e bu sezon yükselen Hatayspor'un ilk sezonunda üst sıralarda yer almasında başrolü oynayan 24 yaşındaki futbolcu, forma giydiği 23 Süper Lig karşılaşmasında rakip fileleri 18 defa sarstı ve gol krallığı yarışında ilk sırada yer aldı.



