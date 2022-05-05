Son dakika! Fırat Aydınus 85 gün sonra geri döndü

Süper Lig 'de 36. hafta heyecanı başlıyor. Birbirinden zorlu maçlara ev sahipliği yapacak haftada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Dikkat çeken bir atama da gözlerden kaçmadı. Başakşehir- Galatasaray maçını tecrübeli hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus böylece 85 gün sonra yeniden yeşil sahalara geri dönmüş oldu.

Hatırlanacağı üzere Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu tarafından 13 hakem görevden alınmıştı. O isimler arasında 48 yaşındaki hakem de bulunuyordu.

Mete Kalkavan da yeniden Süper Lig'de

Bir diğer dikkat çeken atama da Mete Kalkavan oldu. Görevden alınan isimler arasında olmamasına rağmen Ferhat Gündoğdu ile tartışmasından dolayı bir süre görev almayan Kalkavan geçen hafta Spor Toto 1. Lig'de Erzurumspor - Kocaelispor maçını yönetmişti. Yeni MHK bu hafta da tecrübeli hakeme Süper Lig'de görev verdi. Mete Kalkavan ligin 36. haftasında Antalyaspor- Konyaspor maçını yönetecek.











