Fenerbahçe ile anlaştığı belirtilen Filip Novak, oldukça başarılı bir sezon geçirdiği Trabzonspor'a sözleşmesinin bitmesi ile veda ederek takımdan ayrıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Novak, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Trabzonspor! İlk günden son maça kadar sizin için savaştığımı biliyorsunuz. Fakat hayat mücadeleler içeriyor ve ben de yeni bir mücadeleye girmeye karar verdim. Umarım benim anlarsınız. Her şey için teşekkürler". Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde Novak transferini açıklaması bekleniyor.