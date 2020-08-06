SON DAKİKA | Filip Novak'tan Trabzonspor'a veda

Son dakika haberi... Fenerbahçe ile anlaştığı belirtilen Filip Novak, oldukça başarılı bir sezon geçirdiği Trabzonspor'a sözleşmesinin bitmesi ile veda ederek takımdan ayrıldı. Novak, yayımladığı veda mesajında Trabzonspor'a teşekkürlerini iletti.

06 Ağustos 2020, Perşembe 18:31 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Filip Novak'tan Trabzonspor'a veda

Fenerbahçe ile anlaştığı belirtilen Filip Novak, oldukça başarılı bir sezon geçirdiği Trabzonspor'a sözleşmesinin bitmesi ile veda ederek takımdan ayrıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Novak, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Trabzonspor! İlk günden son maça kadar sizin için savaştığımı biliyorsunuz. Fakat hayat mücadeleler içeriyor ve ben de yeni bir mücadeleye girmeye karar verdim. Umarım benim anlarsınız. Her şey için teşekkürler". Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde Novak transferini açıklaması bekleniyor.

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