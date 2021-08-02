Filenin Sultanları Tokyo 2020'de 5. maçında Rusya ile karşı karşıya geldi. Maçta 1-0 geriye düşen Filenin Sultanları muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve setlerde durumu 2-1 yaptı... Rusya 4. seti kazandı ve setlerde skor 2-2 oldu.Ancak son sözü Milliler söyledi ve son seti 15-14 alarak mücadeleyi 3-2 kazandı. Çeyrek finalde rakibimiz Sırbistan veya Güney Kore olacak.

SET SONUÇLARI...

1 SET: RUSYA 25-21 TÜRKİYE

Rusya Filenin Sultanları karşısında 1-0 öne geçti.

2 SET: RUSYA 23-25 TÜRKİYE

Milli Takımımız ikinci seti 25-23 kazanarak durumu 1-1 yaptı

3 SET: RUSYA 23-25 TÜRKİYE

Filenin sultanları setlerde 2-1 öne geçti.

4 SET: RUSYA 25-15 TÜRKİYE

Rusya 4. seti kazandı ve setlerde skor 2-2 oldu

5 SET: RUSYA 10-15 TÜRKİYE

Filenin Sultanları son seti 15-10 alarak mücadeleyi 3-2 kazanmayı bildi.

Çeyrek finalde rakibimiz Sırbistan veya Güney Kore olacak.