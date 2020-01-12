Son dakika... A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya ile kozlarını paylaştı.

Hollanda’nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvanın final mücadelesine çok etkili başlayan Türkiye, üst üste bulduğu sayılarla maçın hemen başında 4-1 öne geçti. Almanya’nın rakibini file önünde durdurmak için üçlü bloklara başvurduğu sette farkı 6 sayıya kadar çıkaran milliler (13-7), disiplinli oyunundan taviz vermediği seti 25-17 kazandı.

Daha dengeli başlayan ikinci sette Lipmann ve Orthmann’ı durdurmayı başaran ay-yıldızlılar, Eda Erdem Dündar’ın etkili servislerinden bulduğu sayılarla rakibine 9-6 üstünlük sağladı. Lipmann’ın dışarı giden smaç vuruşunun ardından durumu 22-19 yapan Türkiye, rakibine sayı vermediği bu bölümde Zehra Güneş, Hande Baladın ve Eda Erdem Dündar’ın etkili performansıyla seti 25-19 kazandı ve 2-0’lık üstünlüğü yakaladı.

Üçüncü sette oyun disiplinini elden bırakmayan Türkiye, Naz Aydemir Akyol’un çizgiye gönderdiği etkili servisle molaya 9-6 üstün girerken, Hande Baladın ve Meliha İsmailoğlu’nun üst üste kazandığı sayılarla 4 sayılık avantaj yakaladı (15-11). Almanya’nın farkı kapattığı son bölümde, Orthmann’ın serviste hata yapmasıyla 23-22 öne geçen ay-yıldızlılar, art arda bulduğu sayılarla seti 25-22, maçı da 3-0 kazandı.

Olimpiyatlara ikinci bilet

A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ikinci kez olimpiyat vizesi aldı. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden milliler, Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya’yı 3-0 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkını elde etti.