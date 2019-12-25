Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi.. Fikret Orman'ın asistanı Başak Pekin'in Beşiktaş için haciz işlemi başlattığı ileri sürüldü. Beşiktaşlı yetkililerin konu ile ilgilendikleri ifade edildi.

Kendi isteğiyle kulüpten ayrılan Orman'ın asistanı Başak Pekin'in 27 bin TL'lik alacağı için yasal yollara başvurduğu iddia ediliyor.

Fanatik'in ulaştığı Başak Pekin konunun kendisiyle alakalı olmadığını ifade etti.