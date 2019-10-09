Son dakika! Fikret Orman'dan başkanlık açıklaması

Son dakika haberi...Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sponsorluk anlaşmasında başkan adayı olup olmayacağı konusuna açıklık getirdi. Orman, 'Ben söyleyeceklerimin hepsini söyledim. Kararımı verdim ve o kararımın arkasındayım, Beşiktaş başkanlığını bıraktım ve aday olmayacağım' dedi.

09 Ekim 2019, Çarşamba 11:49 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika! Fikret Orman'dan başkanlık açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sponsorluk anlaşmasında seçime girmeyeceğini açıkladı.

Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle;

Ben söyleyeceklerimin hepsini söyledim. Kararımı verdim ve o kararımın arkasındayım, Beşiktaş başkanlığını bıraktım ve aday olmayacağım. Çok net konuştum, net olarak ifade ettim. Benim düşüncemi tekrar merak ediyorlarsa, YouTube'dan mı nereden bakacaklarsa artık, o basın toplantısında söylediklerimi izlesinler. Hepsi orada. O yüzden benim için yeni bir gündem yok. Çok net konuştum. İnsanlar düşüncelerimi merak ediyorlarsa nereden bulacaklarsa konuşmamı dinlesinler, sorduklarını cevabını almış olurlar.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...