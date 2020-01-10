Beşiktaş Kulübü Futbol A.Ş. Genel Kurulu’nda, 01.06.2018-31.05.2019 dönemine ilişkin eski başkan Fikret Orman oy çokluğu ile ibra edilmedi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu dün yapıldı. Söz konusu dönemin zararının 305 milyon 711 bin 408 TL olduğu bildirildi. Bundan sonraki süreçte, artık KAP bildiriminin yapılarak olayın resmiyet kazanmasının ardından mahkeme yolu da açılacak. Futbol A.Ş.’de imza yetkisi sadece kendisinde olan Orman’ın, bu karara itiraz etmesi bekleniyor.

Karşı dava da açılabilir

Beşiktaş Futbol Yatırımları hissedarları ise ortaya çıkan zararın giderilmesini isteyebilir ve dava açarak işlem başlatabilir. Bireysel hissedarlar gibi Beşiktaş Kulübü Derneği de aynı şekilde hissedar olarak Orman ve dönemin şirket yöneticileri hakkında zarar tazmin davası açabilir. Eğer Orman’a karşı açılacak bir davada zararların karşılanması yönünde karar verilirse, eski başkandan bunlar tahsil edilecek.

Süleyman Hatısaru

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