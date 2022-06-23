FIFA, 2022 Dünya Kupası öncesi yaptığı açıklamayla takım kadrolarındaki değişikliği duyurdu. Buna göre, kadrolar 26 oyuncudan oluşacak.

2022 Katar Dünya Kupası'yla başlamak üzere 23 olan kadro sınırlamasının, en az 23, en fazla 26 oyuncu şeklinde güncellendi.

21 Kasım'da Katar'da başlayacak Dünya Kupası, 18 Aralık'taki dev finalle sona erecek.

- Biletler tükeniyor

2022 Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Katar'da düzenlenecek dev organizasyona 5 ay kala biletlerin yüzde 60'ı satıldı.

Kasım ayında başlayacak 28 günlük turnuva öncesinde biletler için 23 milyonu aşkın talep var. 32 takımın mücadele edeceği kupada satışa çıkan biletlerin sayısı ise 2 milyon.

Açılışa beş ay kala tribünlerin yüzde 60'ının dolması garantilenirken, Katar'a gitmesi tahmin edilen 1 milyon 200 bin turistin konaklamada problem yaşayıp yaşamayacağı merak konusu.

Resmi kaynaklara göre Katar'da 30 bin otel odası bulunuyor. Organizatörler bu rakamı günlük kiralık evler ve cruise gemileriyle 100 bin odaya çıkarmayı hedefliyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, turistlerin konaklama problemi yaşayacağını düşünmüyor.

"Konaklama için endişelenmiyorum. Turistik tesislerin hazır olacağından eminim. Unutmayın ki 2022 Dünya Kupası yalnızca Katar'ın organizasyonu değil. Bu, Arap Yarımadası'nda düzenlenecek ilk Dünya Kupası. Bu yüzden komşu ülkelerinde turistik tesisleriyle bu heyecana ortak olmasını bekliyorum."