SON DAKİKA! FIBA organizasyonlarına corona virüsü engeli

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), koronavirüs nedeniyle sezon sonuna kadar bütün organizasyonları askıya aldı. Kadınlar Avrupa Ligi, Kadınlar Avrupa Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupası maçları yapılmayacak.

FIBA’nın bu organizasyonların 2019-2020 sezonunun durumu hakkında gerekli kararları alacağı belirtildi. Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe ile Erkekler Şampiyonlar Ligi’nde Türk Telekom çeyrek final, Avrupa Kupası’nda ise Bahçeşehir ile Karşıyaka yarı finalde mücadele ediyorlardı.