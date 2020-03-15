SON DAKİKA! Fernando Muslera isyan etti: Bizim canımız yok mu?

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelenin ardından Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, sert çıktı.

Mücadelenin ertelenmediği için Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösteren Muslera, şu ifadeleri kullandı:

"Bence utanç verici bir gece yaşadık. Futbolun konuşulacak bir durumu yok. Dünyanın içinde olduğu bir sağlık durumu var. Bizim canımız yok mu? Tamam taraftarsız oynadık ama burada bulunan herkes riskteydi. Taraftarın gelmediği maçta bu maç neden oynandı madem risk varsa. Bu yapılan hem bize, hem de taraftarlara saygısızlık. Trabzonspor-Başakşehir maçı da vardı. Bugün ligin kaderini etkileyecek 2 maç vardı, seyircisizdi. Bugünü bekleyen taraftarlara da büyük bir saygısızlıktı bu."



