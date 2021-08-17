Çin kulübü Beijing Guoan'la olan sözleşmesini fesheden ve bonservisini eline alan Beşiktaş 'ın gündemindeki Brezilyalı futbolcu Fernando Lucas Martins, A Spor'a konuştu.

Siyah Beyazlı taraftarlara teşekkür eden Lucas, 'Beşiktaş taraftarının bana ve aileme gösterdiği sevgi ve desteğe teşekkür etmek istiyorum. Bana çok sayıda olumlu mesaj gönderiyorlar ve bu yüzden çok mutluyum. Siz harikasınız' dedi.

Fernando Lucas Martins şu ifadeleri kullandı:

Şu anda boştayım ve Beşiktaş'tan bana ilgi olursa oldukça istekli bir şekilde oturup konuşabilirim. Hepsi bu, bana ve aileme gösterdiğiniz sevgi için tekrar teşekkür ederim. Kalbim sizinle.