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Son dakika! Fernando Lucas Martins'ten Beşiktaş açıklaması

Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Fernando Lucas Martins açıklamalarda bulundu.

17 Ağustos 2021, Salı 22:08 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fernando Lucas Martins'ten Beşiktaş açıklaması

Çin kulübü Beijing Guoan'la olan sözleşmesini fesheden ve bonservisini eline alan Beşiktaş 'ın gündemindeki Brezilyalı futbolcu Fernando Lucas Martins, A Spor'a konuştu.

Siyah Beyazlı taraftarlara teşekkür eden Lucas, 'Beşiktaş taraftarının bana ve aileme gösterdiği sevgi ve desteğe teşekkür etmek istiyorum. Bana çok sayıda olumlu mesaj gönderiyorlar ve bu yüzden çok mutluyum. Siz harikasınız' dedi.

Fernando Lucas Martins şu ifadeleri kullandı:

Şu anda boştayım ve Beşiktaş'tan bana ilgi olursa oldukça istekli bir şekilde oturup konuşabilirim. Hepsi bu, bana ve aileme gösterdiğiniz sevgi için tekrar teşekkür ederim. Kalbim sizinle.

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