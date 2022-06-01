Son dakika! Fernando Lucas Martins kararını verdi

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Antalyaspor’a transfer olan ve gösterdiği performansla pek çok takımı peşine takan Fernando Lucas Martins, geleceği için karar aşamasına geldi. Süper Lig’den Fenerbahçe ile Trabzonspor , İngiltere’den Hull City ve Suudi Arabistan’dan Al Shabab’ın tekliflerine olumlu karşılık vermeyen Fernando Lucas Martins, Antalyaspor tercihini ilk sıraya aldı.

4 KULÜBÜ GERİ PLANA ATTI

Fernando, maddi olarak Antalyaspor’dan daha yüksek teklifte bulunan Al Shabab, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Hull City’yi beklemeye aldı. Brezilyalı futbolcu, gelen yüksek teklifli kontratları ikinci plana atarak, Antalyaspor’a yeşil ışık yaktı. Kırmızı-Beyazlılarla maddi konularda prensip anlaşmasına varan 30 yaşındaki futbolcu, küçük pürüzlerin aşılması halinde yeni sözleşmeye imzasını atacak.

SUMUDICA İSTİYOR

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Hull City’nin resmi olarak transfer görüşmesi yaptığı Fernando’ya en yüksek teklif ise Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab’dan geldi. Türkiye’de Kayserispor, Gaziantep FK, Rizespor ile Yeni Malatyaspor’da çalışan ve şu an Al Shabab’ın başarısı için ter döken Teknik Direktör Marius Sumudica, Fernando’yu ısrarla istiyor. Al Shabab’da görev yapan Rumen teknik adamın raporuyla Fernando ile görüşen Arap yöneticiler, yıllık yaklaşık 3 milyon euro teklifte bulunmasına karşın Brezilyalı futbolcunun, bu teklife onay vermediği öğrenildi.

1 HAFTA İÇİNDE NETLEŞMESİ BEKLENİYOR

Pürüzlerin halledilmesi halinde Fernando ile yeni sözleşme imzalayacak Antalyaspor, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinde yer alan “1 milyon euroya serbest kalır” maddesinin bedeli de yükseltilecek. 4 ayda Antalyaspor’dan 225 bin euro kazanan Fernando’nun gelecek sezonki sözleşmesinde 600 bin euro yazıyor. İmzaların atılması halinde Fernando’nun maaşına ciddi bir zam yapılacak. (Ajansspor)