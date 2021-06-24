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Son dakika! Fenerbahçe'ye yeni hoca adayı! Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına hangi hocanın geleceği merak ediliyor. 3 hoca ile görüşme yaptığı bilinen Fenerbahçe'de 3. isim belli oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski hocasıyla görüşüyor. İşte flaş teknik direktör adayının detayları ve transfer gelişmeleri...

24 Haziran 2021, Perşembe 08:45 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe'ye yeni hoca adayı! Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic

Fenerbahçe 'de teknik adam sorunu hala çözülmüş değil fakat 2-3 hoca görüştükleri ortaya çıktı. Emre Belözoğlu'nun ayrılmasından sonra takımın başına kim geçecek? İşte son dakika transfer haberleri...

Geçtiğimiz ay basın toplantısında konuşan Ali Koç, Portekiz veya Alman ekolünden bir hoca ile anlaşmak istediklerini belirtmiş fakat bunda bir değişiklik olabileceğinin de sinyalini vermişti.

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FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ'IN ESKİ HOCASI SLAVEN BİLİC'LE GÖRÜŞÜYOR!

Fenerbahçe'de yeni teknik adam adayı bir dönem Beşiktaş 'ı çalıştıran Slaven Bilic. Marco Silva ve Paulo Fonseca'yı listenin üstünde tutan sarı-lacivertli yönetim, daha önce Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik adam ile de görüşme halinde.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, önceki gün yaptığı açıklamada teknik direktörü pazartesi günü açıklayacağını duyurdu. Adayları iki isme indirdiklerini ifade eden sarı-lacivertli kulübün başkanı, "İki buçuk da diyebilirim" ifadesini kullandı.

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SEÇİMDEN ÖNCE AÇIKLAMA YOK

Marco Silva ve Paulo Fonseca isimlerini gündeminde tutan Ali Koç'un 'buçuk' olarak bahsettiği adayın Slaven Bilic olduğu ileri sürüldü. Bir dönem Beşiktaş'ta görev alan Hırvat teknik adam sessizliğini korurken, kulüp bu konuda ser verip sır vermiyor.

2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic, şu anda Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'ın başında. Başkan ise yeniden seçilmeden teknik direktör açıklamasını doğru bulmadığı için resmi duyuruyu pazartesi günü yapacak. Koç'un hangi isimde karar kılacağı merakla bekleniyor. (Sabah)

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