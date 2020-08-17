Erol Bulut yönetiminde yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da tam gaz sürdürüyor. Son olarak Fenerbahçe'nin serbest oyuncu konumunda olan İspanyol Benat Etxebarria ile ilgilendiği belirtildi.

Orta sahaya transfer adına Jose Sosa ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtilen Fenerbahçe, AS gazetesinin iddiasına göre Benat ile de ilgileniyor. Athletic Bilbao'dan ayrılan ve serbest oyuncu konumunda olan 33 yaşındaki isim için Yunanistan ekibi Panathinaikos'un da devrede olduğu aktarılmakta.

2013'te Betis'ten 8 milyon Euro karşılığında Athletic'e transfer olan Benat, İspanyol ekibindeki ikinci dönemidne 7 sezon mücadele ettikten sonra kontratının bitmesiyle birlikte takımdan ayrıldı. Bir dönem Athletic'in en önemli isimlerinden biri konumuna gelen Benat, 3 kez de İspanya Milli Takımı formasını giydi.







