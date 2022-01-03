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Son dakika! Fenerbahçe'ye Umtiti'den kötü haber

Fenerbahçe ile ismi sık sık anılan Samuel Umtiti'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Fransız stoperin Barcelona'dan ayrılmak istemediği ileri sürüldü.

03 Ocak 2022, Pazartesi 23:28 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe'ye Umtiti'den kötü haber

Yeni transferler için maaş bütçesinde boşluk yaratmaya çalışan Barcelona, Samuel Umtiti ve Philippe Coutinho'yu takımdan göndermenin planlarını yapıyor. Ancak Fenerbahçe 'nin ilgilendiği iddia edilen Samuel Umtiti, Katalan ekibinden ayrılmayı düşünmüyor.

Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Samuel Umtiti, Türkiye'de ve Sarı-Lacivertli ekipte forma giymek istemiyor.

Kulüp, teknik direktör Xavi'nin planları arasında yer almayan Fransız stoperin, kendisine gelen teklifleri reddetmeye devam etmesi halinde sözleşmesini feshetmeyi bile düşünüyor.

28 yaşındaki Fransız stoper bu sezon Barcelona formasıyla yalnızca 1 maçta forma giyebildi.

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