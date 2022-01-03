Yeni transferler için maaş bütçesinde boşluk yaratmaya çalışan Barcelona, Samuel Umtiti ve Philippe Coutinho'yu takımdan göndermenin planlarını yapıyor. Ancak Fenerbahçe 'nin ilgilendiği iddia edilen Samuel Umtiti, Katalan ekibinden ayrılmayı düşünmüyor.

Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Samuel Umtiti, Türkiye'de ve Sarı-Lacivertli ekipte forma giymek istemiyor.

Kulüp, teknik direktör Xavi'nin planları arasında yer almayan Fransız stoperin, kendisine gelen teklifleri reddetmeye devam etmesi halinde sözleşmesini feshetmeyi bile düşünüyor.

28 yaşındaki Fransız stoper bu sezon Barcelona formasıyla yalnızca 1 maçta forma giyebildi.



