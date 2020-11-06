SON DAKİKA | Fenerbahçe'ye Sosa müjdesi
Son dakika haberi... Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de dün yapılan sabah antrenmanını kasığındaki ağrı nedeniyle yarıda bırakan Jose Sosa, bugün antrenmanda takımla çalıştı ve Konyaspor maçında da forma giyebileceği belirtildi.
Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşmaya hazırlanan Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını sürdürürken Arjantinli yıldızı Jose Sosa'dan iyi haber geldi. Sarı-Lacivertliler'in dünkü antrenmanını yarıda bırakan Sosa, bugün takımla çalışırken Konyaspor maçında da forma giyebileceği belirtildi.
Fenerbahçe'de Sosa, kasık ağrısı nedeniyle dün sabah saatlerinde yapılan antrenmanı tedbir amaçlı yarıda bırakmıştı. Bugün takımla çalışan Arjantinli yıldızın, Konyaspor karşısında forma giymesinde bir engel bulunmuyor.
Ligde maç fazlasıyla lider durumda bulunan Fenerbahçe, 7 Ekim Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u sahasında konuk etmeye hazırlanıyor.
Yusuf Dursun