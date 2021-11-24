Son dakika: Fenerbahçe'ye Olympiakos maçı öncesi Mesut Özil'den kötü haber!
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'den kötü haber. Galatasaray derbisinde gol atan ve dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle Olympiakos maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe 'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'den kötü haber geldi. Galatasaray derbisinde gol atan ve dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle Olympiakos maçında forma giyemeyecek.
Mesut Özil'in derbi sonrası bileğinin şiştiği ve idmana çıkamadığı öğrenildi. Bu durum sonrası sarı-lacivertli takımın sağlık heyeti oyuncuyu dinlendirme kararı aldı.
Mesut Özil Galatasaray derbisinde attığı golle tekrar Fenerbahçe taraftarının gönlünü almıştı. Pereira'dan formayı kapan Mesut Özil'in Göztepe karşılaşmasına kadar yetişmesi bekleniyor.