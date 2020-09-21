Son Dakika | Fenerbahçe'ye Okaka'dan kötü haber!

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Stefano Okaka için kulübü Udinese'nin talep ettiği 4 milyon euro transferi çıkmaza soktu.

21 Eylül 2020, Pazartesi 10:53 Son Güncelleme:
- A +
Son Dakika | Fenerbahçe'ye Okaka'dan kötü haber!

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese forması giyen Stefano Okaka'nın Fenerbahçe'ye transferi çıkmaza girdi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Stefano Okaka alacaklarına karşılık bonservisini alıp bedelsiz geleceğini yönetime bildirmişti ancak Fenerbahçe oyuncuyla ilgilenince Udinese 4 milyon Euro talep etti.

Söz konusu haberde, 31 yaşındaki golcünün sarı lacivertli takıma transferinin mümkün olmadığı belirtildi.

Ayrıca taraflar arasındaki şimdiye dek henüz bir anlaşamaya varılmadığının altı çizildi.


İlgili Haberler
Son dakika | Fenerbahçe'de Tisserand’ın lisansı çıktı


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...