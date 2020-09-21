İtalya Serie A ekiplerinden Udinese forması giyen Stefano Okaka'nın Fenerbahçe'ye transferi çıkmaza girdi.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Stefano Okaka alacaklarına karşılık bonservisini alıp bedelsiz geleceğini yönetime bildirmişti ancak Fenerbahçe oyuncuyla ilgilenince Udinese 4 milyon Euro talep etti.
Söz konusu haberde, 31 yaşındaki golcünün sarı lacivertli takıma transferinin mümkün olmadığı belirtildi.
Ayrıca taraflar arasındaki şimdiye dek henüz bir anlaşamaya varılmadığının altı çizildi.