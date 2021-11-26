Son dakika: Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den müjdeli haber!
Galatasaray derbisinde gösterdiği başarılı performansın ardından sakatlığı nedeniyle Olympiakos deplasmanında kadroda yer almayan Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber. Yıldız futbolcu takımla birlikte çalışmalara başlayacak.
Galatasaray derbisinde gösterdiği başarılı performansın ardından sakatlığı nedeniyle Olympiakos deplasmanında kadroda yer almayan Mesut Özil'den Fenerbahçe 'ye müjdeli haber. Yıldız futbolcu takımla birlikte çalışmalara başlayacak.
Olympiakos maçının ardından İstanbul'a ayak basan Fenerbahçe soluğu Samandıra'da aldı. Sarı-Lacivertli ekipte Olympiakos maçında görev yapmayan futbolcular günü antrenmanla geçirdi.
Yusuf Dursun