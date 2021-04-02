Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u konuk ettiği maçta sakatlanan ve sedye ile sahadan ayrılan Mesut Özil, sahalara geri döndü. Fredy ile girdiği ikili mücadele sonrası ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlenen solak yıldız, Sarı Lacivertli ekibin akşam antrenmanında yer aldı ve takımdan ayrı düz koşulara başladı.

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Devre arasında Arsenal'den Fenerbahçe'ye gelen ve ara transfer döneminin en flaş ismi olan Mesut, Sarı Lacivertli formayla ligde ve kupada toplam 7 maça çıktı.

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