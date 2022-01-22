Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 1-1 berabere kaldıkları Sivasspor maçının ardından Filip Novak'ın durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, 55. dakikada sakatlanan ve yerini Dimitrios Pelkas'a bırakan yıldız sol bekinin durumunun ciddi olduğunu aktardı.





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'Üstüne basamıyor, yürüyemiyor'

Novak'ın yürümekte zorluk çektiğini dile getiren Kartal, ''Durumu çok ciddiymiş. Doktorun ilk söylediği şey bu. Üstüne basamıyor, yürüyemiyor. Ciddi bir sakatlığı var. İnşallah bir an önce toparlar ve aramıza döner. Başkanımızla görüşüp o bölgeye bir transfer yapacağız. Belki de olmayacak ama bakalım, bilemiyorum" dedi.

Sivasspor maçında sakatlanan Novak, sedye ile oyun alanının dışına alındı.

23 maça çıktı

Çekyalı oyuncunun sağlık durumu, çekilecek MR'ın ardından belli olacak. Haziran 2023'e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Sarı Lacivertli formayla çıktığı 23 maçta, 2 gol, 2 asistle skora katkı sağladı.







