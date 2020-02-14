Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’da deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin, 22 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

Kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.

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Fenerbahçe, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 11.30’da başlayan antrenmanda koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde kalkacak özel uçakla Ankara’ya hareket edecek.