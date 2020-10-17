Süper Lig'in 5. haftasında yarın (18 Ekim Pazar) Göztepe ile karşılaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle durumu belirsiz olan Gökhan Gönül takımla çalışmalara başladı. Takımdaki geleceği belirsiz isimlerden Garry Rodrigues'in de takım çalışmalarına katıldığı aktarıldı. İki ismin de İzmir deplasmanına götürülmeleri bekleniyor.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, üst adelesindeki sertleşme nedeniyle çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyordu. Garry Rodrigues ise kasığındaki ağrı nedeniyle dün yapılan takım antrenmanına katılamamıştı.

Tek eksik Perotti

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ve Garry Rodrigues'in de takıma katılmasıyla birlikte tek eksik yeni transfer Diego Perotti olarak dikkat çekiyor.

Testler negatif

Bugün saat 18:00'de İzmir'e hareket edecek Fenerbahçe'de tüm takıma corona virüs testi uygulanırken yapılan testlerin tamamında sonuçların negatif çıktığı aktarıldı.

Yusuf Dursun