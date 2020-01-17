Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü ile yarın deplasmanda oynayacağı lig maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen idman saat 11.30’da koşu, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı. Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Deniz Türüç geri döndü!

Sarı-Lacivertlilerde sakatlığı tamamen geçen Deniz Türüç antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Ersun Yanal'ın forma şansı vermesi halinde Deniz Gaziantep maçında oynayabilecek.

Bu antrenmanla Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak uçakla Gaziantep’e gidecek.



