Son dakika! Fenerbahçe'ye Adil Rami'den kötü haber
Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin dün akşam Tarsus İdman Yurdu ile oynadığı maçta sakatlanan ve mücadeleye devam edemeyen Adil Rami'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Fransız savunmacı, kasım ayındaki üç kritik maçta görev yapamayacak.
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı-Lacivertli ekibe Fransız stoper Adil Rami'den kötü haber geldi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tarsus İdman Yurdu maçının ikinci yarısında sakatlanan ve maça devam edemeyen Rami'nin durumu belli oldu. Adil Rami'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;
Adil Rami'nin dünkü maçta kasıktaki kasların birinde kas zarında yırtılma ve kanama mevcut. Kasında da minimum etkilenme olmuştur, tedavisine başlanılmıştır.
Adil Rami Kayserispor (d), Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor(d) mücadelelerinde forma giyemeyecek.