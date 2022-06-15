UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Almanya, İtalya ve İngiltere'yi geride bırakarak zirvede yer alan Macaristan Milli Takımı'nın teknik direktörü Marco Rossi, Fenerbahçe 'nin başarılı stoperi Attila Szalai hakkında merak uyandıran açıklamalarda bulundu.

Corriere Dello Sport'ta yer alan habere göre Attila Szalai'nin Napoli'de Koulibaly'nin yerini alıp alamayacağı sorusu üzerine Marco Rossi, futbolcusuna övgü dolu sözler sarf ederek şu ifadeleri kullandı: "Onu tavsiye ederim, olağanüstü bir alçakgönüllülüğü var. İtalya gibi bir ligde, kısa bir sürede çok önemli bir oyuncu olur. Gücü ve hızı var. Avrupa'da onun özelliklerine sahip çok fazla defans oyuncusu yok. Napoli onun gibi birini almak için iyi bir anlaşma yapar."

2021 yılının Ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olan 24 yaşındaki Macar stoperin Sarı-Lacivertli kulüp ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Szalai geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile 42 maçta forma giyerken 1 kez fileleri havalandırdı ve 2 kez de asist yapma başarısı gösterdi.



