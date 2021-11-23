Mesut Özil, ligde Trabzonspor maçından sonra ilk kez Galatasaray derbisinde 11’de sahaya çıktı. Özellikle başkan Ali Koç’un, “Mesut artık ticari işlerini bir kenara bırakıp, Fenerbahçe ’nin başarısına odaklanmalı” sözlerinden sonra tüm gözler dünyaca ünlü yıldıza çevrilmişti. 33 yaşındaki oyuncu, dev derbide resital sundu. Mesut, 69 metrelik deparın ardından usta işi bir vuruşla skora dengeyi getirdi. Tecrübeli oyuncu harika golünün yanı sıra Fenerbahçe’deki en iyi futbollarından birini sergiledi. 90 dakikanın ardından Mesut’a Almanya’daki ailesi ve arkadaşlarından tebrik telefonları yağdı.





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‘Arkamızda dursunlar’

Yıldız oyuncunun, kendisini kutlayanlara, “Ben size geçtiğimiz günlerde yaptığımız konuşmalarda iyi oynayarak kazanacağımızı söylemiştim. Çünkü tüm takım olarak buna inandık ve çok çalıştık. Maçın sonunda da gülen taraf biz olduk” ifadelerini kullandı. Mesut ayrıca derbi zaferinin ardından taraftara seslenerek, “Biz onları mutlu etmeye devam edeceğiz. Yeter ki onlar da bizim arkamızda olsunlar ve desteklerini sürdürsünler” dedi.

Yusuf Dursun







