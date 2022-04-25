Fenerbahçe 'nin başarılı stoperi Kim Min-Jae'nin talipleri artıyor. Güney Koreli futbolcu Sarı-Lacivertli ekipte gösterdiği başarılı performasnların ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Kore basınında yer alan habere göre İngiltere Premier Lig'den Liverpool, Everton ve Tottenham Güney Koreli yıldız Kim Min-jae'yi gündemine aldı. Bir diğer Güney Koreli yıldız Heung-min Son'un da formasını giydiği Tottenham'ın iki yıldızı bir araya getirme planının bulunduğu belirtilirken Frank Lampard'ın çalıştırdığı Everton'ın ise bu sezon küme düşmekten kurtulması halinde Kim Min-Jae için harekete geçeceği ve Tottenham ile mücadele edeceği ileri sürüldü.

Liverpool'dan tam not aldı

Ayrıca Liverpool gözlemcilerinin de Kim Min-Jae'yi İstanbul'da Fenerbahçe forması ile takip ettiği ve Güney Koreli futbolcunun performansından çok etkilendikteleri aktarılanlar arasında yer aldı.

Kim Min-Jae'ye övgü dolu sözler

Haberde aynı zamanda Kim Min-Jae'ye övgü dolu sözler de yer aldı. 25 yaşındaki başarılı stoperin Türkiye'de yaptıklarından dolayı övgüyü hak ettiğinden bahsedilirken, henüz yaşının genç olmasına rağmen oldukça iyi bir kariyere sahip olduğunun altı çizildi.

Bu sezon 40 maçta Sarı-Lacivertli formayı giyen yıldız savunmacının Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.



